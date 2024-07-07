Foça'da alev alan araç ormanı yaktı

07 Temmuz 2024 18:25 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 18:28

Antalya'da korkutan yangın! Çok sayıda hava aracı müdahale ediyor

Antalya'da korkutan yangın! Çok sayıda hava aracı müdahale ediyor

Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkiinde 16.00 sıralarında çıktı. Bir araçtan çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ekibi sevk edildi. Ekiplerin etkin müdahalesi ile hem araçtaki hem de ormanlık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.