'Fön' hava sıcaklığını artıracak! Meteoroloji uyardı: Termometre 46 dereceyi görecek

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken, yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

FÖN RÜZGARLARI AFRİKA SICAKLARINI GETİRECEK

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" hissedilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

2 BÖLGEDE SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre hafta boyunca yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklendiğini belirten Macit, bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini söyledi.

SICAKLIK 6-12 DERECE ARTACAK

Hafta boyunca yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını dile getiren Macit, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak." dedi.

Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını, nem oranının düşeceğini belirterek, "Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek." dedi.

TERMOMETRELER 45 DERECEYİ GÖRECEK

Abdullah Macit, sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da 40 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

Termometreler bazı şehirlerde gölgede 45 dereceyi gösterecek. Sıcak hava dalgası etkisini en çok doğu illerinde gösterecek. Pazartesi günü en sıcak kent 43 dereceyle Batman olacak. Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da sıcaklık 42 dereceyi görecek.

Perşembe günü ise Batman 46, Aydın 45 derece olacak.

RÜZGAR

Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, 21 Temmuz pazartesi günü bazı illerde beklenen hava durumu şöyle: