İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aylardır gündemin baş sırasında olan fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Gittikçe derinleşen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, bulundukları cezaevinden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İFADELERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Soruşturmayı yürüten savcıya ek ifade veren iki şüpheli, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.