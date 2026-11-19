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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık ifadeleri alındı.
Savcılık, 7 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Şüpheliler, taleplerin değerlendirilmesi için nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.