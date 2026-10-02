Fon soruşturmasında gözaltındaki 20 kişiye tutuklama talebi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin durumu belli oluyor.
Gözaltında bulunan isimler işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen isimler şöyle:
Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu ve Erol Demirbaş