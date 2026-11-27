Fon soruşturması kapsamında 11 Kasım’da tutuklanan Adil Katılım Bankası’nın kurucu ortağı Ali Paslı, hakkında verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

FON SORUŞTURMASINDA TAHLİYE KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde 11 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Adil Katılım Bankası’nın kurucu ortağı Ali Paslı ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.