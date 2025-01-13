Fransa'dan Bursa'ya intikam kurşunu! 60 bin Euro'ya tetikçi tutup cinsel saldırının şüphelilerini vurdurttu

13 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:04

Fransa'da yaşayan Kamil A., kızına 8 yıl önce akrabası İdris A. ve oğlu Çağlar A. tarafından cinsel tacizde bulunulduğunu öğrendi. İntikam için harekete geçen kızın babası, 60 bin Euro'ya tetikçi tuttu. Parayı alan tetikçiler, izin için Bursa'ya gelen İdris A.'ya kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan İdris A. hastaneye kaldırılırken, tetikçiler kıskıvrak yakalandı. Azmettirici baba Kamil A. için ise gözaltı kararı çıkarıldı.

Fransa​'dan Bursa​'ya uzanan intikam hattı gün yüzüne çıktı. Fransa'da yaşayan Kamil A., kızına cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiği akrabaları İdris A. ve Çağlar A.'dan intikam almak için yüklü miktarda para vererek tetikçi tuttu. Cinsel saldırının şüphelilerinden baba İdris A., izin için geldiği Bursa'da silahlı saldırıya uğradı. Olaya ilişkin soruşturmada azmettirici Kamil A.'nın eşi ve oğlu ile birlikte tetikçiler tutuklandı. Kamil A. hakkında da 'azmettirme' suçundan gözaltı kararı verildi.

AKRABALARINDAN KIZINA CİNSEL İSTİSMAR!

26 yıl önce Yozgat'tan çalışmak için Fransa'ya giden Gülizar-Kamil A. çifti, kızları Aysel T.'nin, 8 yıl önce aynı ülkede yaşayan akrabası İdris A. ve oğlu Çağlar A.'nın cinsel saldırısına uğradığını öğrendi.

60 BİN EURO'YA TETİKÇİ TUTTU

Kamil A., yılın bazı günleri Bursa'ya gelen İdris A.'nın vurulması için telefonla konuştuğu Ragıp S., Nihat S. ve Fırat G. ile 60 bin avroya anlaştı. Geçen yıl Aralık ayında Fransa'nın Lyon kentinden İstanbul'a gelen Kamil A., burada yaşayan Ragıp S. ve 2 arkadaşına ön ödeme olarak 45 bin avro teslim etti. Ragıp S., İdris A.'nın Bursa'daki adresinin, evinin görüntüleri ile fotoğrafları da aldı.

KAPISINA GİDİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Ragıp S. ve arkadaşları da 60 bin avroya anlaştıkları işi, 600 bin lira karşılığında tetikçilik yapan 8 kişiye devretti. Aralık ayında, İdris A.'nın Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesi'ndeki evine geldiğini öğrenen şüphelilerden 3'ü, evin kapısına 2 el ateş ederek kaçtı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çeşitli tarihlerde İstanbul'dan Bursa'ya gelen 3 ayrı grup, İdris A.'nın evini kurşunladıktan 3 gün sonra da evden çıktığı sırada kendisine ateş etti. Bacaklarından yaralanan İdris A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İdris A. ifadesinde, Fransa'da birlikte inşaat işi yaptığını söylediği akrabası Aysel T.'nin, eşi Tufik T.'nin alacağını bahane ederek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı genişletirken, olayı öğrenen Kamil A.'nın eşi Gülizar A. ve oğlu Ömer A., Fransa'dan uçakla İstanbul'a gelip, Ragıp S.'ye kalan 15 bin avroyu elden verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit eden Bursa polisi, Ragıp S. ve iki arkadaşı ile Gülizar A. ve oğlu Ömer A.'yı İstanbul'daki bir otelde, kurşunlama olaylarına karışan 8 kişiyi ise ev ve iş yerlerinde gözaltına alıp, Bursa'ya getirdi.

5 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. savcılık tarafından, Çetin A., Erol T., Zeyit C. (24) ve Kerem Ç. (27) ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TETİKÇİLER VE AZMETTİRİCİLER TUTUKLANDI

Gülizar A., Ömer A., Ragıp S., Nihat S., Fırat G., Hacı Hüseyin K. (44), Servet G. (30), Muhammed T. (30) ve Cengiz P. ise geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede, 'Yaralama', 'Azmettirme', 'Mala zarar verme', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fransa'da bulunan Kamil A. hakkında da 'azmettirme' suçundan gözaltı kararı verildi.