Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı! Küçük kız çocuğuyla yakalandı: Sözleri polisi sinirlendirdi

08 Kasım 2024 08:30 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:32

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda küçük kız çocukları dahil 7 kadın kurtarıldı. Mide bulandıran olayda H.Ç. ve N.K. gözaltına alındı. Küçük kızla yakalanan pişkinin sözleri ise polisi sinirlendirdi.

Kütahya'da fuhuş operasyonları devam ederken, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen masaj salonuna baskın yaptı. Yapılan operasyonda 2 küçük kız çocuğu dahil 7 kadın kurtarıldı. H.Ç. (40), N.T. (27), H.Ö. (48) ve N.K. (48) gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlettiği masaj salonlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, masaj salonlarında kullanılan not defterleri ele geçirildi.

"BACAKLARIM AĞIRIYOR DEYİNCE MASAJ YAPTIM"

Küçük yaştaki kız çocuğu ile fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, “Yemin ediyorum fuhuş yapmadık. Bacaklarım ağrıyor deyince, ben de masaj yapayım dedim” diyerek kendini savundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerden N.T. ve H.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.Ç. ve N.K. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.