Funda Demirci'den şok savunma! Boğazını keserek eski eşini öldürmüştü

05 Eylül 2024 14:17 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:32

Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazı keserek öldüren yazar Funda Demirci hakim karşısına çıktı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Demirci, "Ben yapmadım. Hep şiddet vardı. Çok fena şiddet vardı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 28 Eylül 2023'te eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen yazar Funda Demirci'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanık Funda Demirci ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve merhum Mustafa Çapar'ın ailesi de 'müşteki' sıfatıyla katılım sağladı.

MAHKEME BAŞKANI ÖNCEKİ İFADESİNİ HATIRLATTI

Savunma yapması istenen sanık Demirci, mahkeme başkanının sorularına birkaç saniye sessiz kalarak cevap vermedi. Ardından ise, "Ben yapmadım" diyerek suçlamayı reddetti.

"BEN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Sanığın sessizliğini sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı, önceki ifadesini okuyarak "Daha önceki ifadende 'bir insanın yaşama hakkını elimden aldığım için pişmanım' demişsin, kabul ediyor musun?" diye sordu. Demirci ise, "Ben öyle bir şey söylemedim" diyerek bu ifadeyi reddetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme başkanı, bu sessizliği tekrar bozarak sanıktan olay hakkında bildiklerini ve hatırladıklarını anlatmasını istedi. Sanık Demirci, "Hep şiddet vardı. Çok ağır bir şiddet. Her türlüsü. Ben değilim. Bıçak hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

AVUKATI AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTEDİ

Bu esnada sanığın avukatı söz alarak, "Davanın başından beri, savcılık aşamasından sonra müvekkilimle cezaevinde görüştük ve sürekli bu şekildeydi. Müvekkilimin akıl sağlığıyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması gereklidir. Sanık, ifadesini verecek durumda değil" dedi.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR ALDIRILACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Demirci'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

KARDEŞİNE ESKİ EŞİNDEN NEFRET ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ...

Hazırlanan iddianamede şüpheli Demirci'nin, cinayetten önce kardeşine eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu alınmasının talep edildiği ancak cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheli Funda Demirci'nin 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.