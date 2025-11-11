Furkan Bölükbaşı hakkında karar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımda idam tehdidinde sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı ile ilgili karar verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Furkan Bölükbaşı hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım sebebiyle TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Bölükbaşı, gece saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan Bölükbaşı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.