19°
Gündem
Editor
 Murat Makas

Furkan Bölükbaşı hakkında karar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı hakkında karar verildi.

Furkan Bölükbaşı hakkında karar verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımda idam tehdidinde kullanıcısı Furkan Bölükbaşı ile ilgili karar verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Furkan Bölükbaşı hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım sebebiyle TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatıldı.

Bölükbaşı, gece saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan Bölükbaşı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

