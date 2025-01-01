Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüz binlerce kişi Gazze için yürüyor: Tüyleri diken diken eden anlar

01 Ocak 2025 08:41 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 09:29

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde binlerce vatandaş Galata Köprüsü'nde Filistin için yürüyor. Gazze'de yaşanan zulme 'dur' demek için toplanan 400'e yakın sivil toplum kuruluşu ve binlerce vatandaş sabah namazının ardından Galata Köprüsü'nde yürüyüşe başladı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Dünyanın iki farklı yüzü: Bir yanda savaş bir yanda barış

Dünyanın iki farklı yüzü: Bir yanda savaş bir yanda barış

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla bugün Galata Köprüsü'nde eylem düzenleniyor.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılacaklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet​, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldı.

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI

Filistin'deki katliamın durması için yapılan duaların ardından camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yoğunluk oluşması nedeniyle görevliler vatandaşları Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi.

Katılımcılar, eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne doğru yürümeye başladı.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Geçen yıl 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da yeni yılın ilk gününde düzenlediği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi. Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

"ÇOCUKLARIN BÜYÜMEDİĞİ YER GAZZE"

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) da yer aldığı, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemi nedeniyle dün gece saat 23.00'den itibaren eylemin bitişine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bu kapsamda, Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.

Bugün saat 05.00'den itibaren ise Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü trafiğe kapatılması planlandı.

Saat 04.00'ten eylem bitene dek Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası), Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollardan araçlar geçemeyecek.

Kapatılacak yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün kullanılması istendi.

Önlemler kapsamında, dün gece saat 20.00'den itibaren kapatılacak yollarda park eden araçlar kaldırılacak.

Ayrıca, bugün saat 04.00'den itibaren Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılacak.

Saat 04.00'e kadar Kabataş Tramvay Hattı'nda, Kabataş-Beyazıt arası sefer icra edilemeyecek.

Kapanan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü belirlendi.