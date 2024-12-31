İstanbul'da 1 Ocak'ta Gazze Yürüyüşü nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yollar açıklandı

31 Aralık 2024 10:50 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:21

İstanbul Valiliği tarafından Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'deki katliama "dur" yürüyüşü kapsamında trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da 1 Ocak'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar merak ediliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında Filistin'e destek yürüyüşü

Türkiye'nin dört bir yanında Filistin'e destek yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul İl Temsilciliği'nin de yer aldığı, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu, Milli İrade Platformunun yürüyüşü nedeniyle 1 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliğitarafından yürüyüş​ nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yolların listesi ve saatleri açıklandı.

İSTANBUL'DA 1 OCAK'TA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR?

Valiliğin paylaştığı bilgilere göre Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçların geçişine izin verilmeyecek.

1 Ocak 2024 saat 04.00'ten yürüyüşün bitimine kadar Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası), Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.

Saat 05.00'den itibaren ise şu yolların çift taraflı olarak trafiğe kapatılmasına karar verildi:

Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı'ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan bütün cadde ve sokaklar,

Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü),

Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi.

1 OCAK'TA KULLANILACAK ALTERNATİF YOLLAR?

Vatandaşlar tarafından trafiğe kapalı olacak olan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü kullanılabilecek.

GALATA KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Valilik tarafından açıklanan bilgilere göre Galata Köprüsü ve kapanan diğer yollar 31 Aralık 2024 Salı günü akşam saat 23.00'den itibaren eylemin bitişine kadar kapalı olacak.

1 OCAK'TA İSTANBUL'DA HANGİ TRAMVAY DURAKLARI KAPALI OLACAK?

Yürüyüş kapsamında ayrıca bu akşam saat 22.00'den, 1 Ocak saat 04.00'e kadar Kabataş Tramvay Hattı'nda bulunan Kabataş-Beyazıt arası seferler yapılmayacak.

1 Ocak saat 04.00'ten itibaren ise Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü Durakları ile Kabataş Tramvay Hattı'nda Kabataş-Sultanahmet durakları arasında sefer düzenlenmeyecek.