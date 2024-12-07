Galata Kulesi'nde korkunç olay! Dengesini kaybederek düşen genç hayatını kaybetti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Aralık 2024 01:18 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 01:25
İstanbul'da Galata Kulesi'ne çıkan bir kişi dengesini kaybederek yere düştü. 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Galata Kulesi'nde saat 15.00 sıralarında feci bir olay yaşandı. Emre Kafa isimli 19 yaşındaki genç kuleye çıktı. Kulede bir anda dengesini kaybeden Kafa, metrelerce yüksekten yere düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.
Emre Kafa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin incelemesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı