Şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Babasına son bakışı yürekleri dağladı

06 Aralık 2024 17:42 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:43

İzmir'de bir silahlı çatışma ihbarına müdahale ederken saldırganın hedef aldığı ve 16 günlük yaşam mücadelesinin ardından şehit olan polis memuru Mehmet Tozun, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polisimizin 4 yaşındaki kızı Doğa'nın babasına son bakışı yürekleri dağladı.

İzmir'de bir mahallede çıkan silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplere, M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu Başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı

Saldırıda ağır yaralanan ve hastanede yoğun bakımda tedavi gören 38 yaşındaki polis memuru Mehmet Tozun, bu sabah hayatını kaybederek şehit oldu.

"ŞİMDİ PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞU OLDUN"

Şehidimizin töreninde ailesi tabutun başında gözyaşları içinde son vedalarını yaparken, eşi Sultan Bulut Tozun da ayakta durmakta zorlandı . Şehidin annesi Asiye Tozun ise, "Hani dayanacaktın, ayağa kalkacaktın? Şimdi Peygamber Efendimize komşu oldun" diyerek yürekleri dağladı. Törende duygusal anlar yaşanırken şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

KIZININ SON BAKIŞI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehidimizin 10 yaşındaki oğlu Emir Ege, babasının tabutunun başından dakikalarca ayrılmazken 4 yaşındaki kızı Doğa tabuta son kez baktı.

Törene katılan protokol üyeleri aileyi teselli ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta TBMM Başkanı, İçişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı olmak üzere kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri törene çelenk gönderdi.