İzmir'de belediye otobüsü AVM'nin yemek katının olduğu bahçeye uçtu!

02 Aralık 2024 04:37 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 06:06

İzmir'de belediye otobüsü feci bir kaza geçirdi. Sürücünün hayati tehlikeye girecek şekilde yaralandığı kazada virajı alamayan araç alışveriş merkezinin bahçesine uçtu.

İzmir​'in Bayraklı​ ilçesinde, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü, beton bariyerleri aşarak Westpark Outlet AVM'nin bahçesine düştü ve yemek katının duvarının bir kısmını yıktı.



37 yaşındaki sürücü E.Y. yönetimindeki belediye otobüsü seyir halindeyken virajı alamadı önce beton bariyerlere çarptı ardından istinat duvarını aşarak AVM otoparkına düştü. Kazada aracın içinde yolcu olmasa da sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şoförün hayati tehlikesi sürüyor.

112 Acil Servis Ekipleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü E.Y., burada tedavi altına alındı. Karaciğerinde sönme olduğu tespit edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan aracın düştüğü yerden kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.