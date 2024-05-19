Garaja girmeye çalışan belediye otobüsü motosikletlinin sonu oldu

19 May 2024 03:25 - Güncelleme : 19 May 2024 03:25

İzmir Balçova'da bir motosikletli belediye otobüsüne çarptı. Sürücü yaşamını yitirdi, motosikletteki yolcu ise ağır yaralı durumda.

Gece saat 00.30 sıralarında Haydar Aliyev Bulvarı ESHOT garajı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova'dan Konak istikametine seyir halinde olan Muhammed Tevfik Sarı idaresindeki 35 BVE 287 plakalı motosiklet, ESHOT'a ait garaja girmeye çalışan 35 DA 740 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Muhammed Tevfik Sarı ve Melih Ç., savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve trafik polisi yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yerde yatan 2 kişiye müdahale etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Muhammed Tevfik Sarı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Melih Ç. ise ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Melih Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Muhammed Tevfik Sarı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.