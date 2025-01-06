'Gassal' furyası devam ediyor! Ulaşım ücretsiz oldu

06 Ocak 2025 18:02 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 18:02

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, 'Gassal' dizisinin popülaritesinin artmasının ardından, gassallara özel kampanyayı duyurdu. Belediye, cenaze hizmetlerinde görev alan tüm gassallara, 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu duyurdu.

Gassal dizisi gündeme oturdu! Gassallar kendilerine en çok sorulan soruyu üzülerek açıkladı

Gassal dizisi gündeme oturdu! Gassallar kendilerine en çok sorulan soruyu üzülerek açıkladı

TRT yapımı olan 'Gassal' dizisi gündemdeki yerini korurken bir belediye gassallara ulaşımı ücretsiz​ yaptı. Yozgat​'ın Sorgun​ Belediyesi gassallar için ulaşımı iki günlüğüne ücretsiz hale getirdi. Paylaşımda, "Gassal dizisinin geniş kitlelerce beğenilmesinin ardından, biz de gassal​ mesleğini icra eden vatandaşlarımıza özel bir jest yapmak istedik. İki gün boyunca toplu taşıma araçlarımızda sadece 'gassal' olan vatandaşlarımız için ücretsiz yolculuk imkânı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kampanyanın, yalnızca cenaze hizmetlerinde görev alan gassallara değil, Sorgun’daki tüm gassallara yönelik olarak uygulamaya konulduğunu duyurdu.

GASSALLARA ULAŞIM​ ÜCRETSİZ OLDU!

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, başlatılan kampanya ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gassallarımız, toplumumuzun önemli bir parçasıdır ve gösterdikleri özverili çalışmalarla takdiri hak ediyorlar. Onların zorlu işlerini daha kolay hale getirmek ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları biraz olsun hafifletmek amacıyla, bu jesti gerçekleştirdik. Belediye olarak, gassallarımıza verdiğimiz desteği, toplumumuzda dayanışmayı artırmak adına önemli bir adım olarak görüyoruz. 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz seyahat imkânı sunarak, onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.