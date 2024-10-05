Gassal kadın bilinmeyenleri anlattı: Gençler korkmuyor bu mesleğe talep gösteriyor!

05 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 11:51

Samsun'da mesleğini sürdüren gassal kadınlar şahit oldukları olayları anlattı. Gassalların en tecrübelisi olan 58 yaşındaki Sahure Yağmur, 50 binden fazla cenaze yıkadığını belirterek gençlerin korkmadan bu mesleğe çok ilgi gösterdiğini söyledi. 12 yıllık gassal Tuğba Akar ise en çok etkilendiği bir olayı anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı gasilhanede gassallık yapan kadınlar şahit oldukları anıları anlattı. 9 kadının görev yaptığı gasilhanede ibretlik hatıralar hayrete düşürüyor. Gassalların en tecrübelisi olan 58 yaşındaki Sahure Yağmur, 18 yıllık meslek hayatında 50 binden fazla cenaze yıkadığını söyledi.

YEMEDEN İÇMEDEN KESİLEBİLİYORLAR

Meslek hayatında yaşadıkları ilginç anları anlatan Yağmur, "Normal cenazelerin yanında, trafik kazaları, otopsiler, yangın sonucu ölüm gibi her çeşit cenaze geldiği için çok fazla üzüntü yaşıyorsun. Acıma duygusuyla beraber yemekten, içmeden kesildiğimiz durumlarda oluyor. Şükredecek şekilde de yaşıyorsun. En çok genç ölümlerinde, anne ve çocukları geldiklerinde üzülüyoruz. Yıllardan beridir en fazla etkilendiğim durumdur. Bu durum bizim kendi gerçeğimiz.'' ifadelerini kullandı.

''Aynılarını bizler de yaşayacağız'' diyen Yağmur, ''Allah nasıl bir kader, nasıl bir takdirle başımıza ne verecek bilmiyoruz. Biz de bu yollardan geçeceğiz. O yüzden ben hep kendim sonum gibi bakmaya çalışıyorum. Öyle olunca iş tekniklerinden daha çok manevi tarafına eğiliyorum. Kul hakkına çok eğiliyorum. Bir cenaze geldiğinde inşallah imanla gitmiştir diye dua ediyorum.'' dedi.

GENÇLERDEN MESLEĞE YOĞUN İLGİ

Gençlerin mesleğe ilgi duyduğunu belirten Yağmur, ''Gençlerden çok büyük bir talep var. Bu mesleği yapmak istiyorlar. Korkarlar mı diye düşünülüyor ama cesaretliler. Yapmayı gerçekten isteyenler var. Benim endişem şu: Çok genç ve tecrübesiz biri bu işe başlandığı zaman işin anlam ve maneviyatına, derinliklerine çok fazla giremeyebilir. Bu durum onu olumsuz etkileyebilir." diye konuştu.

12 yıldır gassallık mesleğini yapan Tuğba Akar ise "Mesleğe ilk başladığımda 1 hafta annemle birlikte uyumuştum. Cesaretim çok azdı. Sonrasında alıştım. Mesleğimi çok seviyorum. Hem ahiretlik hem de dünyalık olduğu için ayrıca cenaze yakınlarından çok dua aldığımız için bu beni onurlandırıyor.'' dedi.

HAYRETE DÜŞÜREN ANI

Kendisini en çok etkileyen olayı anlatan Tuğba Akar, ''Bir arkadaşımla cenaze yıkamak için gasilhaneye girdiğimizde cenazeden mis gibi bir koku geliyordu. O kadar güzel kokuyordu ki arkadaşım kendine parfüm sıktı zannettim. Sonrasında arkadaşıma sordum ‘sen parfüm mü sıktın' diye. Arkadaşım da benim parfüm sıktığımı zannetmiş. İkimizde o kadar etkilendik ki o güzel koku cenazeden geliyormuş. Mis gibi bir kokuydu. O teyzeyi o kadar güzel yıkadık ki sanki yanağına dokunsak uyanacak gibiydi. Ağlayarak yıkadığım cenaze olayı da oldu. Samsun'da hamile ve yeni evli bir kadın trafik kazası geçiriyor. Sonrasında bebeği kurtarmak için sezaryen yapıyorlar. Bebeği de anneyi de kurtaramıyorlar. Anne ve bebeği beraber yıkamıştık. Kefenledikten sonra aynı tabutun içerisine yan yana koyduk. O cenazeden çok etkilendim. Gençlere söylemek istediğim, bizim mesleğimiz çok korkulacak bir meslek değil. Hem dünyalık hem ahiretlik bir meslek." diye konuştu.