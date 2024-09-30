Bülent Ersoy açıklamasıyla yeni bir tartışma başlattı! "Cenazeme kimse gelmesin"
Ahu Tuğba'nın cenaze törenine katılmayan Bülent Ersoy, yaptığı son açıklamayla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Her açıklamasıyla gündem olmayı başaran Bülent Ersoy, 'Cenazeme kimse gelmesin ben kendi başıma giderim' sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ahu Tuğba’nın cenaze töreninde görüntülenmeyen Bülent Ersoy, son dönemde sanatçılar arasında yaşanan vefasızlığa değindi. “Cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum”
BÜLENT ERSOY'DAN TARTIŞMA OLUŞTURACAK AÇIKLAMA
Antalya'da gazetecilerle sohbet eden ünlü isim, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
BÜLENT ERSOY'UN SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bülent Ersoy'un bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Ne gerek var böyle bir açıklamaya', 'Gereksiz bir çıkış olmuş' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Zaten tek gidiyoruz kimse gelmese de olur' gibi yorumlar yaptılar.
Bence her insanın kendi düşünceleri ve kararları olması gerektiğini düşünüyorum kimin cenazesine kim katılır katmaz o kişinin tercihi olmalı