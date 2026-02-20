Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

Kategoriler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gazeteci Alican Uludağ, hakkında soruşturma başlatmıştı.
'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
Gece saatlerinde İstanbul'a getirilen ve adliyeye sevk edilen Alican Uludağ, tutuklandı.