Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen gazeteci Alican Uludağ, tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 14:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gazeteci Alican Uludağ, hakkında soruşturma başlatmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
Uludağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, Ankara'da gözaltına alındı.
Gece saatlerinde İstanbul'a getirilen ve adliyeye sevk edilen Alican Uludağ, tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

TUTUKLANDI

Gece saatlerinde İstanbul'a getirilen ve adliyeye sevk edilen Alican Uludağ, tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahisçi kulüp yöneticileri operasyona takıldı! 11 kulüp tek tek açıklandı: Çok sayıda gözaltı var
Bakan Gürlek'ten 'genel af' ve 'umut hakkı' açıklaması! 'Söz konusu değil'
ETİKETLER
#Son Dakika
#gelecek partisi
#haber
#detaylar
#Gelişmeler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.