Gazeteci Can Ataklı için istenen ceza belli oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili olarak, "entübe edildi" şeklinde paylaşım yapan Gazeteci Can Ataklı hakkında "nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede dezenformasyonda kastın hem aldatma hem de yaymaya yönelik olduğu, dezenformasyonun; kamuya zarar verme veya çıkar elde etme kastıyla yanlış, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak üretilen, sunulan ve yayılan tüm bilgi türlerini kapsadığı; yalan haberin ise tamamıyla yalan olmasa da gerçek ve yalan haber karışımı olup zarar verme kastıyla paylaşılan içerikleri ifade ettiği vurgulandı.