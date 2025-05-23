Gazeteci Nuray Başaran'dan dikkat çeken iddia: 2021'de kurulan bir partide FETÖ unsurları var!

TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk olan Gazeteci Nuray Başaran, önemli iddialarda bulundu. Başaran, 2021 yılında kurulan bir siyasi partinin içinde FETÖ'nün Türkiye'deki unsurlarının bulunduğunu öne sürdü.

https://x.com/tgrthabertv/status/1925662273969828129

“FETÖ UNSURLARI VAR”

Başaran, “İstihbarat raporlarında, 2021 yılının 8. ayında kurulan bir partiden söz ediliyor. Bu partinin 20 ilde örgütlenmesini tamamladığı ve FETÖ’nün Türkiye’deki unsurlarının da parti içerisinde partileştiğine dair MGK’da bilgisi verildi. ‘Terörsüz Türkiye’ye engel olmak istiyorlar, sabotajlar olabilir. Bu sebeple bugün okunan birinci madde oldukça önemli.” “2021 yılında kurulan bir partinin içerisinde FETÖ’nün Türkiye’deki unsurları var.” dedi.

Başaran, "Terörsüz Türkiye" hedefine engel olmak isteyenlerin sabotaj girişimleri olabileceği uyarısında bulunarak, dikkatli olunması gerektiğini paylaştı.

"FETÖ BORSASI GİBİ"

Başaran İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili de “Sızıntı olduğu cumhurbaşkanımız tarafından da söyleniyor. Artık iddialar genişledi. Bazı kurumlarda İmamoğlu borsasından bahsediliyor, tıpkı FETÖ borsası gibi. Önümüzdeki günlerde bunu da göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1925642765561405684