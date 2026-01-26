Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş akşam saatlerinde gözaltına alındı. Avukat Uğur Poyraz, gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Poyraz, sosyal medya hesabı üzerinden "Müvekkilem Sedef KABAŞ aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/av_ugurpoyraz/status/2015865988642693307

EN SON DEAŞ'LA İLGİLİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Kabaş'ın gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmazken sosyal medya hesabında en son terör örgütü DEAŞ hakkında bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kabaş paylaşımında "IŞİD : Irak Şam İslam Devleti demektir… Bu kanlı terör grubunun siyasal islamcı olduğunu gizlemek için DEAŞ diye uydurma bir isim kullananlardan başka ne beklenir ki…

Tabii ki onları hapsetmek yerine tahliye edecekler… Ve hatta vatandaşlık verecekler…" ifadelerini kullandı.



Ayrıntılar geliyor...