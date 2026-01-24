Mardin Yeşilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü gözaltına alındı

Mardin Yeşilli ilçesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü B.B. hakkında müfettişlerce yürütülen incelemelerde hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediği yönünde tespitler yapıldı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Gelişme üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evinde arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda SYDV) Müdürü B.B. (48), yakalanarak gözaltına alındı.

CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Şüphelinin cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.