Mardin Yeşilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü gözaltına alındı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mardin Yeşilli ilçesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü B.B. hakkında müfettişlerce yürütülen incelemelerde hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediği yönünde tespitler yapıldı.
Gelişme üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evinde arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda SYDV) Müdürü B.B. (48), yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.