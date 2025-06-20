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 | Yusuf Özgür Bülbül

Nuray Başaran: Kemal bey Özgür Özel ile görüşmeyecek

Gazeteci ve yazar Nuray Başaran TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyeceği söyledi...

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 00:18

Gazeteci ve yazar Nuray Başaran, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme yapmayacağını öne sürdü. Başaran, bu bilgiyi TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında dile getirdi.

Nuray Başaran: Kemal bey Özgür Özel ile görüşmeyecek

“KEMAL BEY ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞMEYECEK!”

Nuray Başaran, "Kemal Bey Özgür Özel ile görüşmeyecek!" ifadelerini kullanarak, bu konudaki bilgisinin net olduğunu belirtti.

Nuray Başaran: Kemal bey Özgür Özel ile görüşmeyecek

Ayrıca, son duruşmada talep edilen eski ve yeni tüzüklerin 30 Haziran davasının dosyasına girdiğini ve iddianame ekleriyle birlikte dosyada yer aldığını da sözlerine ekledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1935804558229254630

Gazeteci Başaran, "En son duruşmada istenen eski ve yeni tüzükler dosyaya girdi. İddianame ekleriyle birlikte 30 Haziran davasının dosyasına girdi. Net bilgi veriyorum: Kemal bey Özgür Özel ile görüşmeyecek!" ifadelerini kullandı.

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