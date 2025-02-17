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 | Özge Sönmez

Gazetecilere 'bilirkişi' soruşturmasında istenen cezalar belli oldu

Gazetecilere yönelik başlatılan bilirkişi soruşturmasında istenen ceza belli oldu. Halk TV çalışanı Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a 6 yıldan 14 yıla, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 10:28

Halk TV yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame de tamamlandı. Halk TV çalışanları Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ve kayda alınan konuşmaların basın yoluyla yayınlanması" suçlamalarıyla 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKLEMEYE SUNULACAK

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise "kayda alınan konuşmaların basın yoluyla yayınlanması ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından yargı sürecinin başlaması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bilirkişi olayının geçmişi nedir?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Turbun büyüğü' başlıklı basın toplantısında açıkladığı bilirkişi ile yapılan röportajın Halk TV'de izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve yayının moderatörü Seda Selek dün akşam gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan daha sonra adliyeye sevk edildi.
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