Gazetecilere 'bilirkişi' soruşturmasında istenen cezalar belli oldu

Halk TV yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame de tamamlandı. Halk TV çalışanları Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ve kayda alınan konuşmaların basın yoluyla yayınlanması" suçlamalarıyla 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKLEMEYE SUNULACAK

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise "kayda alınan konuşmaların basın yoluyla yayınlanması ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından yargı sürecinin başlaması bekleniyor.