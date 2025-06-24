Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Gazetecilerin aileleri için gri pasaport talebi

Yurt dışında görev yapılan süre içerisinde geçerli olan gri pasaport uygulaması gazetecilerin gündeminde. Gri pasaport uygulamasında gazetecilerin ailelerinin de kapsama alınması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazetecilerin aileleri için gri pasaport talebi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 17:23

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, burada ZGC Genel Başkanı Derya Akbıyık ve gazetecilerle bir araya geldi. Mesleğin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin konuşan Karaca, gri pasaportun kapsamının genişletilmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gri pasaport uygulamasının gazetecilerin eş ve çocuklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini beklediklerini söyledi.

Gazetecilerin aileleri için gri pasaport talebi

KOMİSYONA KADAR GETİRİLDİ

TGF olarak bir süre önce yeşil pasaport başvurusunda bulunduklarını hatırlatan Karaca, "Mecliste komisyona geldi ve komisyon tarafından kabul edildi. Ancak o dönemde muhasebeciler, muhtarlar gibi toplamda on iki kuruluş da gri pasaport talebinde bulundu. Bunun üzerine şu anda yeşil pasaportumuz geçmesine rağmen bu o istekler çok olması nedeniyle şu anda durduruldu. Tokat MHP milletvekili bu işi takip etti, komisyona kadar getirilmesinde" dedi.

Karaca, yetkililerden aldıkları bilgilere göre gri pasaport uygulamasının aile bireylerini de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik yakın zamanda olumlu bir sonucun çıkmasının beklendiğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir meslek koluna daha yeşil pasaport müjdesi! Kanun teklifi Meclis'e geldi
ETİKETLER
#yeşil pasaport
#gazeteciler
#Gri Pasaport
#Türkiye Gazeteciler Federasyonu
#Tgf
#Muhasebeciler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.