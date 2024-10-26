Gaziantepli depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'one minute' şiiri! Sözleri büyük alkış topladı

26 Ekim 2024 18:50 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:55

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için düzenlenen toplu konut açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura çekimi sonucu ev sahibi olan Gaziantepli bir depremzedenin sürpriziyle karşılaştı. Depremzedenin Erdoğan'a ithafen yazdığı 'one minute' şiiri büyük alkış topladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, bugün Hatay​'da TOKİ Konutları​'nda anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış törenine katıldı. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören şehirleri yeniden inşa etmek için durmadan çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlerin depremzedelere hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından kura çekimi yapılan vatandaşlara anahtar teslimi gerçekleştirildi ve deprem​ bölgesindeki şehirlere tek tek canlı bağlantı yapıldı. Gaziantep'e yapılan canlı bağlantıda ise ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Gaziantepli depremzede​ Murat Tuğ, evinin anahtarını aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen yazdığı şiiri okudu. Erdoğan'ın 2009 yılında Davos'a damga vuran dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e yönelik 'one minute' çıkışını da hatırlatan şiir büyük beğeni topladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da teşekkür ettiği o şiirin sözleri...