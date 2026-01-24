Gaziantep'te 1,8 milyon TL değerinde elektronik eşya ele geçirildi

Gaziantep'te 2 şahsa ait iş yerine jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 milyon 800 bin TL değerinde kaçak telefon ve elektronik eşya ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmaları sonucu, Şehitkâmil ilçesinde H.Ü. ve M.A. isimli şahıslara ait işyerine operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı 42 adet akıllı telefon, 35 adet akıllı kol saati, 25 adet kablolu kulaklık ve 20 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.