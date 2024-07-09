Gaziantep'te dehşet! Göle giren 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayıp

09 Temmuz 2024 17:27 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:33

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı.

BİRBİRLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN KAYBOLDULAR

Kardeşinin boğulduğunu gören 18 yaşındaki ağabey Burhan Bilgin suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken oda gözden kayboldu.

Bunun üzerine 21 yaşındaki İsmail Uygun da kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak oda gözden kayboldu.

Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken, diğer 2 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.