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Timur Cihantimur'a 3 seçenek önerildi! Kefalet talebine cevap geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 19:49 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 20:02
Timur Cihantimur&#039;a 3 seçenek önerildi! Kefalet talebine cevap geldi

Son dakika haberi.. ABD'de yargılaması devam eden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kefaletle serbest kalma ve ıslah evi değiştirme talebi değerlendirildi.

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olan Timur Cihantimur hakkında ABD'den yeni karar verildi. Annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçırdığı Cihantimur kaçma şüphesi bulunduğundan ıslah evinde tutuluyor.

Bulunduğu yerin şartlarının kötü olduğunu gerekçe gösteren Cihantimur başka yere nakledilmek istenmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre nakil talebi değerlendirilen Cihantimur'a 3 ayrı yer gösterildi. 

Kefalet talebini değerlendirmeye alan hakim bunun uygun olmadığına karar veridi ve tutuklu kalmasının devamına hükmetti.

Timur Cihantimur'a 3 seçenek önerildi! Kefalet talebine cevap geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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