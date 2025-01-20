Gaziantep'te facia! Anneleri yalnız bırakıp markete gitmiş: Alevler iki minik kardeşi yuttu

20 Ocak 2025 17:37 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:38

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti. Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği öne sürüldü

Gaziantep'in Nizip​ ilçesinde bir binanın üçüncü katında yangın​ çıktı. Sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sıçradı.

Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesen (3) ve Aras Saçkesen'in (1) isimli çocuğun cansız bedenleri bulundu.

ANNELERİ YALNIZ BIRAKIP MARKETE GİTMİŞ

Hayatını 2 kardeşin cenazesi Gaziantep​ Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.