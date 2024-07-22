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Gaziantep'te feci kaza! 2 servis aracı kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 09:25 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:25

Gaziantep'te 2 servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan bir servis aracının savrularak tıra çarpmasıyla 1'i ağır 21 işçi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi 3.Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda yaşanan feci kazada 3 araç birbirine girdi. Orhan D. idaresindeki işçi servisi ile Osman E. kontrolündeki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi savrularak yol kenarında park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı.

Gaziantep'te feci kaza! 2 servis aracı kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR 

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 1'i ağır 21 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te feci kaza! 2 servis aracı kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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