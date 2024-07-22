Annesini kaybeden Akın Akınözü ilk paylaşımıyla duygulandırdı

22 Temmuz 2024 09:11 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:18

Hercai dizisiyle büyük bir başarı elde eden Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Oğlu gibi kendisi de oyuncu olan Özlem Akınözü, Karagül, Deliha ve Zeytin Tepesi gibi projelerde yer aldı. Ölüm haberi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın Akınözü, sözleriyle duygulandırdı.

AKIN AKINÖZÜ'DEN YÜREK BURKAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın Akınözü, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem. Oğlun..." ifadelerini kullandı. Oyuncuya meslektaşlarından destek mesajları yağdı.

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Akın Akınözü daha sonra annesinin cenaze töreni bilgilerini paylaşarak, "Biricik annem Özlem Akınözü'nü 22 Temmuz 2024'te Vadistanbul Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'ndan (3. kapı) son yolculuğuna uğurlayacağız." dedi.