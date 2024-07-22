Ala Tokel ‘Ezik’ yazan takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu! Savcılığın kararı şaşırttı

22 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:27

Futbolcu Bertuğ Yıldırım ile aşk yaşayan fenomen Ala Tokel, paylaşımının altına 'Ezik' yazan takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Tokel'in şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, "Ezik" kelimesinin hakaret olmadığını vurguladı.

ALA TOKEL ŞİKAYE ETTİ, SAVCILIK 'HAKARET DEĞİL' DEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; ONUR, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri süren Tokel'in şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. "Ezik" kelimesinin hakaret olmadığını vurgulayan savcılık, kullanılan ifadenin eleştiri mahiyetinde olduğunu, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmadığını belirtti. Bunun üzerine dosyaya takipsizlik kararı verildi.