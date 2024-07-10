Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan minibüs bariyere girdi: Ölü ve yaralılar var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Temmuz 2024 11:26 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:27
Gaziantep'te seyir halindeki bir minibüsün lastiği patladı. Bariyerlere çarpıp devrilen minibüsteki bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Gaziantep'te sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında can pazarı yaşandı.
SEYİR HALİNDEYKEN LASTİĞİ PATLADI
Osmaniye-Nurdağı kara yolu 3. kilometresinde, T.G. idaresindeki 16 BIE 150 plakalı minibüsün sol arka lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarpan minibüs devrildi.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki Nuriye Eren'in (43) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Minibüs sürücüsü T.G ile araçtaki M.D, E.E, D.T, M.T, H.G, S.T. ve M.T. ise yaralandı. Yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı