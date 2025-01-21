Gaziantep’te komşu vahşeti: 20 yaşındaki genci döve döve öldürdüler

21 Ocak 2025 08:07 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 08:13

Gaziantep'te komşu gençler arasında çıkan alacak verecek kavgasında kan aktı. Çıkan korkunç kavgada 20 yaşındaki genç sopalarla dövülerek öldürüldü.

Gaziantep​'in Şahinbey​ ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Osman Çiçek ve aynı mahallede yaşayan Haluk Çolak arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavga çevredekiler tarafından engellense de bir süre sonra Çolak ailesi ellerindeki sopa ve bıçaklarla Çiçek ailesinin kapısına dayandı.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İki aile arasındaki tartışma büyüyünce, Çolak ailesi, Çiçek ailesine saldırdı. Çolak ailesinden bir kişi Osman Çiçek'i bıçakladı. Olay devam ederken bölgeye gelen polis ekipleri havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Ağır yaralanan Osman Çiçek ile çeşitli yerlerinden yaralanan annesi ve ağabeyi ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden Osman Çiçek, tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Ölüm haberini duyulması üzerine Osman Çiçek'in yakınları, Çolak ailesinin evine saldırarak ateşe verdi. Evin bir odası yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.