Gaziantep'te korkunç kaza! Otomobil defalarca takla atarak araziye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

06 Aralık 2024 08:49 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 08:55

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde takla atan araç araziye savruldu. Yaşanan korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Karkamış ilçesi kırsal Alaçalı Mahallesi'nde yaşanan kazada, Hakan Tiryaki idaresindeki otomobil takla atarak araziye yuvarlandı. Yaşanan feci kazada araç hurdaya dönerken vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada araç içerisinde bulunan Alpaslan Öyke, Tolga Burak Tiryaki, ve İsmail Göğebakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ile Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kaza​ ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.