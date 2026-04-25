Gaziantep'te piton derisine İbranice altın yazmalı kitap ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 2 metre uzunluğunda piton derisine İbranice altın yazmalı tarihi eser kitap ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayları ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Şehitkâmil ilçesinde yabancı uyruklu A.E. isimli şahsın kaçak kazılar yaptığı ve elinde tarihi eser olduğu tespit edildi. Şahsın, elindeki tarihi eser kitap ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında olduğunun belirlenmesi üzerine yapıldı.

Gaziantep'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparak tarihi eser sattığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs, üzerinde piton derisine İbranice altın yazmalı kitap ve özel kılıfı ile birlikte yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.
Şehitkâmil ilçesinde yabancı uyruklu A.E. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı ve elinde tarihi eser olduğu tespit edildi.
Şahsın, elindeki tarihi eser kitap ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında olduğu belirlendi.
Operasyon sonucunda A.E. isimli şüpheli şahıs yakalandı.
Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton derisine İbranice altın yazmalı kitap ile kitabın muhafaza edildiği bakır ve işlemeli kılıf ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Operasyon sonucunda A.E. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton derisine İbranice altın yazmalı kitap ile kitabın rulo haline getirilerek muhafaza edildiği bakır ve üzerinde işlemeler bulunan kapaklı kılıf ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

