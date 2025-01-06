Gaziantep'te tartışmada silahlar çekildi! Bir kişi hayatını kaybetti

06 Ocak 2025 23:03 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 23:09

Gaziantep'te bir büfede iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı. Silahla vurulan Bekir Karadağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un yeğeni ile çocuklarının neden kavga ettiği ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'un yeğeni ile çocuklarının neden kavga ettiği ortaya çıktı

Gaziantep Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir büfede çıkan tartışma​ korkunç bi sonla bitti. İddiaya göre, 65 yaşındaki Bekir Karadağ, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştıktan sonra silahla vurularak yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olayın ardından saldırgan hızla kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Karadağ’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Karadağ’ın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep​ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Öte yandan, saldırganın yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.