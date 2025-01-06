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Gaziantep'te tartışmada silahlar çekildi! Bir kişi hayatını kaybetti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 23:03 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 23:09
Gaziantep&#039;te tartışmada silahlar çekildi! Bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir büfede iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı. Silahla vurulan Bekir Karadağ, olay yerinde hayatını kaybetti. 

Gaziantep Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir büfede çıkan tartışma​ korkunç bi sonla bitti. İddiaya göre, 65 yaşındaki Bekir Karadağ, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştıktan sonra silahla vurularak yere düştü. 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olayın ardından saldırgan hızla kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Karadağ’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Gaziantep'te tartışmada silahlar çekildi! Bir kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Karadağ’ın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep​ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Öte yandan, saldırganın yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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