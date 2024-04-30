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30 Nisan 2024 09:30 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:41

Gaziantep’te feci kaza! Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep’te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep’te feci kaza! Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Acaroba - Yamaçoba arasında meydana gelen kazada, şehirlerarası yolcu taşıyan midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Gaziantep’te feci kaza! Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı.

Gaziantep’te feci kaza! Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - 2. Resim

Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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