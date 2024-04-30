30 Nisan 2024 09:30 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:41
Gaziantep’te feci kaza! Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Gaziantep’te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Acaroba - Yamaçoba arasında meydana gelen kazada, şehirlerarası yolcu taşıyan midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı.
Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı