Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Gaziantep'te zehirlenme şüphesi: 56 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te yabancı uyruklu 56 kişi zehirlenme şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kişilerde kusma ve ihsal şikayetlerinin olduğu açıklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 00:07

Türkiye'de peş peşe gelen vakalarına yenisi eklendi. kişilerde zehirlenme şüphesi ekipleri alarma geçirdi. ’in Oğuzeli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan yabancı uyruklu 56 kişide zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine merkeze çok sayıda ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te zehirlenme şüphesi: 56 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 56 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri yapılan yabancı uyruklu şahıslardan 48’i taburcu edilirken, 8’inin tedavisinin ise sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep'te zehirlenme şüphesi: 56 kişi hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "20 Kasım 2025 tarihinde Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bazı yabancı uyruklu kişilerde kusma ve ishal şikayetlerinin görülmesi üzerine durum Geri Gönderme Merkezi'nin sağlık birimi tarafından hızla incelenmiş ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmiştir. ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle geri gönderme merkezine dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

