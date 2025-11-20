Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Murat Makas

Tankerde zehirlenme olayı soruşturmasında yeni gelişme: 2. kaptan tutuklandı

Marmara Denizi'ndeki tankerde zehirlenme olayı sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Tankerde zehirlenme olayı soruşturmasında yeni gelişme: 2. kaptan tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 22:24

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında dün akşam saatlerinde Panama bayraklı Swanlake isimli gemide meydana gelen, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında geminin 2. kaptanı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZ ORANI MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup ilk belirlemelere göre Yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralanmış olduğu belirlenmiştir. Ölen vatandaşın ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır. Gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Sorumlu olduğu alınan bilirkişi raporunda tespit edilen gemi 2. Kaptanı gözaltına alınmış Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zehirlenme yaşanan tanker Kartal açıklarına demirledi
ETİKETLER
#tutuklama
#zehirlenme
#istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı
#Gemide Kaza
#S Slop Tankı
#Swanlake
#Gündem
