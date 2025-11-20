Zehirlenme yaşanan tanker Kartal açıklarına demirledi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde bulunan 3 mürettebat bilinmeyen bir nedenle zehirlendi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zehirlenme vakalarının bildirilmesi üzerine gemiye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, zehirlenen 2 mürettebat sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARTAL AÇIKLARINDA DEMİRLEDİ

Yaşanan olayın ardından tanker güvenlik amacıyla Kartal açıklarına çekilerek burada demirledi. Zehirlenmenin yaşandığı gemi, günün ilk ışıklarıyla birlikte görüntülendi.