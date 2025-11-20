Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da şüpheli çocuk ölümü! En son dışardan yemek söylemiş

İstanbul Esenyurt'ta evde yalnız olan 13 yaşındaki çocuk annesi tarafından baygın şekilde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan çocuk hastanede hayatını kaybederken, son olarak dışardan yemek siparişi verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 08:43

Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta esrarengiz bir yaşandı. Anne ve babası evde olmayan 13 yaşındaki Eren Yılgın, işten gelen annesi Ayten Yılgın tarafından evde baygın halde bulundu. Çocuğunu o halde görünce çığlık çığlığa kalan kadın komşularından yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından çocuğu Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.

İstanbul'da şüpheli çocuk ölümü! En son dışardan yemek söylemiş

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Eren Yılgın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren anne, hemşireler tarafından iğneyle sakinleştirildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

13 yaşındaki çocuğun cenazesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, ölümle ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YEMEK SİPARİŞ ETMİŞ

Komşu Kerim Köse, "Annesi ve babası çalışıyor. evde tek başınaymış. Annesi eve girince koridorda çocuğu baygın buluyor sonrasında sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Hastaneye götürmüşler ancak çocuğun öldüğü haberi geldi. En son lokantadan yemek sipariş ettiği söyleniyor" diye konuştu.

