İstanbul'da şüpheli çocuk ölümü! En son dışardan yemek söylemiş

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta esrarengiz bir ölüm yaşandı. Anne ve babası evde olmayan 13 yaşındaki Eren Yılgın, işten gelen annesi Ayten Yılgın tarafından evde baygın halde bulundu. Çocuğunu o halde görünce çığlık çığlığa kalan kadın komşularından yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından çocuğu Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Eren Yılgın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren anne, hemşireler tarafından iğneyle sakinleştirildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

13 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YEMEK SİPARİŞ ETMİŞ

Komşu Kerim Köse, "Annesi ve babası çalışıyor. Çocuk evde tek başınaymış. Annesi eve girince koridorda çocuğu baygın buluyor sonrasında sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Hastaneye götürmüşler ancak çocuğun öldüğü haberi geldi. En son lokantadan yemek sipariş ettiği söyleniyor" diye konuştu.