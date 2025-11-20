Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz trafik kazası geçirdi

Kategoriler
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Kastamonu'da trafik kazası geçirdi. Feci kaza, Hanönü ilçesindeki Kastamonu-Sinop karayolu Gökçeağaç köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün de içinde bulunduğu, Emin Gümüş idaresindeki makam aracı, yola atlayan domuz sürüsüne çarptı.
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile makam aracının sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Telef olan 12 domuzun ve aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.