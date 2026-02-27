Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
 Safa Keser

Gaziantep’ten Halep’e Kardeşlik Köprüsü

Türkiye’nin Suriye krizinin başlangıcından bu yana sürdürdüğü insani duruş, sahada somut projelerle güçlenmeye devam ediyor. Sınır şehri kimliğiyle sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Halep’te hem gönüllere hem de şehrin altyapısına dokunan önemli adımlar attı.

Gaziantep’ten Halep’e Kardeşlik Köprüsü
27.02.2026
27.02.2026
Büyükşehir Belediyesi, dün ’te çoğunluğu yetimlerden oluşan 10 bin kişilik iftar programı düzenlerken; şehir merkezinde 150 bin 692 metrekarelik alanda yapılması ve 5 otobüsün hibe edilmesini kapsayan protokolü de imzaladı. Programa ve saha ziyaretlerine gazeteci Güngör Yavuzaslan da eşlik etti.

Gaziantep’ten Halep’e Kardeşlik Köprüsü

Halep’te 10 Bin Kişilik Kardeşlik Sofrası

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından milyonlarca insan Türkiye’ye sığındı. Türkiye, insani yaklaşımıyla zor zamanlarda Suriyelilere kapılarını açarken, bugün geri dönüş sürecinde de destek mekanizmalarını sürdürüyor. Halep’te düzenlenen ve çoğunluğu yetimlerden oluşan 10 bin kişilik iftar programı, bu dayanışmanın en güçlü sembollerinden biri oldu.

Suriyelilerin “Fatma Abla” diye hitap ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, duygu dolu anlara sahne oldu.

Gaziantep’ten Halep’e Kardeşlik Köprüsü

Geri Dönüş Süreci ve Gaziantep’in Rolü

2012’de 14 bin kişiyle başlayan göç dalgası, 2021’de 3,7 milyona ulaştı. Türkiye’nin güvenli bölgeler oluşturması ve sahadaki istikrar çalışmalarıyla birlikte geri dönüşler hız kazandı. 19 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye’deki Suriyeli sayısı 2,3 milyona gerilerken, yaklaşık 1,2 milyon kişi ülkesine döndü.

Sınır ili Gaziantep, hem kriz döneminde hem de geri dönüş sürecinde kilit rol oynadı.

Gaziantep’ten Halep’e Kardeşlik Köprüsü

Halep’e 150 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında imzalanan “Halep Millet Bahçesi Parkı Yapımı ve Araç Hibesi Ortak Proje Protokolü” kapsamında Halep şehir merkezinde 150 bin 692 metrekarelik alanda Millet Bahçesi inşa edilecek.

Protokol; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Valisi Azzam Al Gharib ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından imzalandı. Proje, kamuya açık yeşil alan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra şehrin sosyal yaşamına da katkı sağlayacak.

Halep’e 5 Otobüs Hibesi

İftar programı kapsamında, artan toplu taşıma ihtiyacına destek olmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Halep Valiliği’ne 5 adet 8 metrelik otobüs hibe edildi. Araçlarla belediye hizmetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Gaziantep’ten Halep’e Kardeşlik Köprüsü

“Kardeşlik İyi Günde de Kötü Günde de Birlikte Olmaktır”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep ile Gaziantep arasındaki bağın yüzlerce yıllık ortak tarihe dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Halep ile Gaziantep’in bağı ortak bir medeniyet ve kültür mirasına dayanıyor. iyi günde de kötü günde de birlikte olmaktır. Geçmişte acıları birlikte paylaştık, bugün yeniden inşa sürecinde de birlikteyiz.”

Halep Valisi Azzam Al Gharib, Türkiye’nin desteğinin her zaman yanlarında olduğunu vurgularken; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, imzalanan protokolün kardeşlik hukukunun somut bir adımı olduğunu ifade etti.

Gaziantep’ten Halep’e Kardeşlik Köprüsü

Geri Dönüşler İçin Model Merkez

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından; Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle kurulan Yeniden Uyum Destek Merkezi, gönüllü geri dönüş sürecini desteklemek amacıyla faaliyet gösteriyor. Merkez; bilgi, yönlendirme ve dönüş sonrası destek hizmetleri sunarak göç yönetiminde çok paydaşlı bir model oluşturuyor.

Emevi Camisi’ne Anlamlı Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Emevi Camisi için de önemli bir destek sağlamıştı. Şam’da bulunan ve İslam dünyasının en önemli mabetlerinden biri olan caminin, Baas rejimi döneminde ihmal edilen eskiyen halıları Gaziantep’te üretilen halılarla yenilendi.

#gaziantep
#yardım
#millet bahçesi
#Halep
#Kardeşlik
#Gündem
