Gaziosmanpaşa'da akılalmaz görüntüler! Bir çocuk, başka çocuğu satırla kovaladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 11:10 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:24
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir çocuk, kavga ettiği diğer çocuğu satırla kovaladı. O anlar sosyal medyada gündeme otururken, çocuğun satırı nereden bulduğu ise merak konusu oldu.
Şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaydedilen akılalmaz görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sokakta oyun oynayan çocukların tartışması kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada bir çocuk, tartıştığı arkadaşını satırla kovaladı.
OLAY ANI KAMERADA
Korku dolu anlar çevredeki vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.
ELİNDEKİ SATIRI SALLAYA SALLAYA GEZDİ
Elindeki satırı sallaya sallaya gezen çocuğun satırı nereden bulduğu ise tartışma konusu oldu.
Kaynak: Tgrthaber.com