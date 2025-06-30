Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Gazipaşa'daki orman yangınında korku dolu anlar: Alevlerle burun buruna geldi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen orman yangınında gözetleme kulesindeki personelin zor anları kameraya yansıdı. Alevlerle burun buruna kalan personel yangın ortasında kalan kamlumbağayı son anda kurtardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 17:26

Antalya Gazipaşa'da Beyobası Mahallesi Sanayi Küme Evleri arkasında sabah saatlerinde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü. Alevler, Karadağ üzerinden Kızılin ve Selinus Sahili yönüne ilerledi. Alevlerin tehdit ettiği alanlardan biri de Karadağ'ın zirvesindeki orman gözetleme kulesi oldu. 3 saatte kontrol altına alınan orman yangını esnasında, Karadağ Mevkii'ndeki orman gözetleme kulesinde görev yapan personelin yaşadığı zor anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazipaşa'daki orman yangınında korku dolu anlar: Alevlerle burun buruna geldi

ALEVLERLE BURUN BURUNA GELDİLER

Yangının hızla yayıldığı anlarda, kulede görevli personel büyük tehlike atlattı. Alevlerin etrafı sardığı anlar, kuledeki görevli bir personelin cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, duman ve alevlerin kule çevresini kuşattığı, personellerin tahliye için uygun anı beklediği görüldü. görevliler alevlerin ilerlemesi üzerine kuleden ayrılıp güvenli bölgeye geçti. Bir süre sonra alevlerin yaklaştığı kule ise ekiplerin söndürme çalışması sonucu yanmaktan kurtarıldı.

Gazipaşa'daki orman yangınında korku dolu anlar: Alevlerle burun buruna geldi

KAPLUMBAĞAYI KURTARDI

Yangın sırasında ise bir kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı. Orman muhafaza memuru Mehmet Nacar, alevlerin arasından geçerken yerde bir kaplumbağa fark etti. Nacar, kaplumbağayı elleriyle alarak yangın alanından uzaklaştırdı ve ona su içirdi. Doğal yaşamdan koparılmayan kaplumbağa, daha sonra güvenli bir alanda yeniden doğaya salındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alevler ciğerlerimizi yaktı! Orman yangınlarında son durum
ETİKETLER
#orman yangını
#antalya
#yangın söndürme
#karadağ
#gazipaşa
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.