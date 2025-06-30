Gazipaşa'daki orman yangınında korku dolu anlar: Alevlerle burun buruna geldi

Antalya Gazipaşa'da Beyobası Mahallesi Sanayi Küme Evleri arkasında sabah saatlerinde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü. Alevler, Karadağ üzerinden Kızılin ve Selinus Sahili yönüne ilerledi. Alevlerin tehdit ettiği alanlardan biri de Karadağ'ın zirvesindeki orman gözetleme kulesi oldu. 3 saatte kontrol altına alınan orman yangını esnasında, Karadağ Mevkii'ndeki orman gözetleme kulesinde görev yapan personelin yaşadığı zor anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ALEVLERLE BURUN BURUNA GELDİLER

Yangının hızla yayıldığı anlarda, kulede görevli personel büyük tehlike atlattı. Alevlerin etrafı sardığı anlar, kuledeki görevli bir personelin cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, duman ve alevlerin kule çevresini kuşattığı, personellerin tahliye için uygun anı beklediği görüldü. görevliler alevlerin ilerlemesi üzerine kuleden ayrılıp güvenli bölgeye geçti. Bir süre sonra alevlerin yaklaştığı kule ise ekiplerin söndürme çalışması sonucu yanmaktan kurtarıldı.

KAPLUMBAĞAYI KURTARDI

Yangın sırasında ise bir kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı. Orman muhafaza memuru Mehmet Nacar, alevlerin arasından geçerken yerde bir kaplumbağa fark etti. Nacar, kaplumbağayı elleriyle alarak yangın alanından uzaklaştırdı ve ona su içirdi. Doğal yaşamdan koparılmayan kaplumbağa, daha sonra güvenli bir alanda yeniden doğaya salındı.