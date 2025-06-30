Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Beyobası Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR!

Yangına ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler de alındı.