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30.06.2025

CİĞERLERİMİZ KÜL OLDU

Kavurucu sıcakların ülke genelinde etkili olmasıyla birlikte birçok noktadan orman yangınları haberleri peş peşe geldi. Tüm Türkiye'nin endişeli gözlerle izlediği yangınlara ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğanbey'de orman yangını devam ederken bir kötü haber de Antalya'dan geldi. Sabah saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de orman yangını çıktı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. İşte ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına ilişkin son durum...

 


 

Tarih 09:54

GAZİPAŞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, yangının kontrol altına alındığını ve hiçbir vatandaşın zarar görmediğini bildirdi.

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Tarih 09:00

MANİSA'DA ALEVLER 3 GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMEDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 3 uçak, 5 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

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Tarih 08:00

ANTALYA GAZİPAŞA'DA DA ORMAN YANGINI BAŞLADI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Beyobası Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR!

Yangına ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler de alındı.

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Tarih 06:30

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İzmir Seferihisar'da gece boyunca; orman ekipleri, itfaiye ekipleri ve STK‘ların gönüllü ekipleri ile söndürme çalışmaları yürütülen bölgede, günün aydınlanması ile beraber hava müdahalesi yeniden başladı. Gün doğumu ile birlikte 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı.

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Tarih 01:00

ADNAN MENDERES HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılan Adnan Menderes Havalimanı'nda uçak seferleri yeniden başladı.

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Tarih 00:20

DUYGU DOLU GÖRÜNTÜLER

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Seferihisar‘da çok sayıda evi küle çeviren orman yangınında duygu dolu kareler ortaya çıktı. Evinden çıkamayan tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ve yine evlerinde mahsur kalan bir vatandaş ile kedisi ekipler tarafından kurtarıldı.

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